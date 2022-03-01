До Сум надійшло понад 47 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини Суми отримали гуманітарну допомогу від міста-партнера Целлє з Німеччини.

До Сум надійшов гуманітарний вантаж від муніципалітету партнерського міста Целлє (Німеччина), повідомили у Департаменті фінансів, економіки та інвестицій.

Наші партнери з перших днів від початку російської агресії мобілізувалися, аби допомогти Україні та місту Суми зокрема. Вони щиросердно організували прийом українських родин, які були змушені покинути свої домівки через війну, а також збір гуманітарної допомоги для Сум. Увесь процес підготовки гуманітарної допомоги координувався особисто обербургомістром міста Целлє паном Доктором Йоргом НІГГЕ.

І ось понад 47 тонн гуманітарного вантажу доставили до нашого міста. Тут і продукти харчування тривалого зберігання, і дитячі речі, і одяг та взуття, і медичні препарати та засоби гігієни тощо. Але це не просто речі чи продукти, а частинка доброти, яку кожен, хто долучився до процесу їх організації та збору, передає сумчанам, аби допомогти та підтримати нас у ці складні часи.

Вдячні ми й за ту турботу, з якою мешканці дружнього міста гостинно приймають українські родини. Усі вони, а таких вже близько 700 осіб, серед яких є і родини з Сум, проживають у Целлє в комфортних умовах, діти мають змогу відвідувати навчальні заклади, муніципалітет робить все можливе, щоб забезпечити їх усім необхідним, створити відчуття безпеки та прийняття.

Ми пишаємося багаторічними партнерськими зв’язками з містом Целлє та вдячні кожному, хто не шкодуючи власних сил та часу, долучився до цієї важливої та благородної місії - свідченням солідарності з українським народом та підтримки нашої держави.