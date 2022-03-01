Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:08319

До Сум надійшло понад 47 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини

Суми отримали гуманітарну допомогу від міста-партнера Целлє з Німеччини.

До Сум надійшов гуманітарний вантаж від муніципалітету партнерського міста Целлє (Німеччина), повідомили у Департаменті фінансів, економіки та інвестицій.

Наші партнери з перших днів від початку російської агресії мобілізувалися, аби допомогти Україні та місту Суми зокрема. Вони щиросердно організували прийом українських родин, які були змушені покинути свої домівки через війну, а також збір гуманітарної допомоги для Сум. Увесь процес підготовки гуманітарної допомоги координувався особисто обербургомістром міста Целлє паном Доктором Йоргом НІГГЕ.

І ось понад 47 тонн гуманітарного вантажу доставили до нашого міста. Тут і продукти харчування тривалого зберігання, і дитячі речі, і одяг та взуття, і медичні препарати та засоби гігієни тощо. Але це не просто речі чи продукти, а частинка доброти, яку кожен, хто долучився до процесу їх організації та збору, передає сумчанам, аби допомогти та підтримати нас у ці складні часи.

Вдячні ми й за ту турботу, з якою мешканці дружнього міста гостинно приймають українські родини. Усі вони, а таких вже близько 700 осіб, серед яких є і родини з Сум, проживають у Целлє в комфортних умовах, діти мають змогу відвідувати навчальні заклади, муніципалітет робить все можливе, щоб забезпечити їх усім необхідним, створити відчуття безпеки та прийняття.

Ми пишаємося багаторічними партнерськими зв’язками з містом Целлє та вдячні кожному, хто не шкодуючи власних сил та часу, долучився до цієї важливої та благородної місії - свідченням солідарності з українським народом та підтримки нашої держави.

Экономика Гуманітарної допомога
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
У Сумах конфлікт між батьком та сином завершився стріляниною
Сегодня 14:49
В Івано-Франківську вулицю Некрасова перейменували на Героїв Охтирки!
Сегодня 14:23
У Сумському районі громадяни продовжують виявляти боєприпаси
Сегодня 14:09
Державна служба надзвичайних ситуацій попереджає про шахраїв
Сегодня 14:08
Мешканець Сумського району на присадибній ділянці виявив снаряди
Сегодня 13:43
До Сум надійшло понад 47 тонн гуманітарної допомоги з Німеччини
Сегодня 13:08
За 30 днів обстрілів Охтирки загинули 1 дитина та 30 цивільних
Сегодня 12:43
За добу на Сумщині піротехніки ДСНС вилучили 111 одиниць вибухонебезпечних предметів
Сегодня 12:14
На Сумщині перекинулась автівка з гуманітаркою
Сегодня 11:50
У Краснопіллі викрили самогонну точку
Сегодня 11:26
view counter

Статьи

Фахівці системи безплатної правової допомоги (БПД) надають професійні консультації сумчанам щодо дій в умовах воєнного стану
Сегодня 13:29
У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
Вчера 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
Вчера 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
11.04.2022 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
11.04.2022 12:15
За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
08.04.2022 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.