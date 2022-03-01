Військові збройних сил закликають повернути запчастини від трофейної російської техніки

Шановні мешканці Сумщини!

Військові збройних сил закликають всіх повернути запчастини від трофейної російської техніки, аби вона могла повноцінно служити обороні нашої країни.

Це обладнання не становить для вас жодної цінності, крім колекційної, а для ЗСУ це можливість довести до робочого стану покинуті та завойовані машини, які будуть нас оберігати.

В разі наявності у вас будь-яких запчастин від військової техніки, просимо повернути і допомогти нашій армії. Телефон для зв'язку: 0964160325.

Джерело: Цукр