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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:26204

У Краснопіллі викрили самогонну точку

Поліція Краснопілля продовжує виявляти правопорушників, які займаються незаконним виготовленням та продажем спиртного.

Під час проведення превентивних заходів з протидії самогоноваріння, Краснопільські правоохоронці вилучили та знищили 10 літрів самогону та 280 літрів закваски для його виготовлення.

Під час спілкування із місцевим населенням поліцейські отримали інформацію про самогонну точку, яку організував вдома один з місцевих громадян. У ході перевірки інформація підтвердилася. Працівники поліції виявили 10 літрів готового продукту та 280 літрів закваски для його виготовлення. Відповідно до норм чинного законодавства правоохоронці утилізували все знайдене.

Поліцейські вкотре звертаються до громадян з проханням, якщо ви володієте будь-якою інформацією про осіб, які займаються незаконним продажем алкогольних напоїв або їх виготовленням, повідомляйте на спецлінію «102» чи до найближчого відділу поліції.

Право Алкоголь
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