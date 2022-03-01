За парєбріком: фейковий аккаунт мнс росії розсилає курянам повідомлення про замінування Адміністрація Курської області повідомила про нову інформаційну атаку. У особисті повідомлення мешканців регіону, що мають Telegram, йде розсилка фейку про мінування різних об'єктів від підробленої сторінки мнс росії.

"Блокуйте подібні повідомлення та підписуйтесь на справжню групу ГУ МНС Росії по Курській області", – зазначили у прес-службі Будинку Рад. Інший фейк розповсюджують по батьківських чатах у WhatsApp. І це також дезінформація, пише Курськсіті.