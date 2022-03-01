Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:47370

За парєбріком: на Білгородщині розпочалася рейкова війна

У Білгородській області сталося пошкодження залізничних колій.

Інцидент трапився у Шебекінському міському окрузі. Жертв та постраждалих немає. Про це 12 квітня у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Причини руйнування залізничного полотна наразі невідомі. Глава регіону пообіцяв інформувати про подробиці пізніше.

«У Шебекінському міському окрузі ушкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група», - написав губернатор.

За його словами, Залізничні колії використовувалися для рейкового автобуса сполученням Білгород-Нежеголь.

До відновлення залізничних колій, пасажирів до місця призначення безкоштовно довозитимуть автобуси, їх графік від електрички не відрізняється, пишуть Бєлновості.

Нагадаємо: загальновідомо, що саме залізницею перевозяться війська рф, які передислокуються з білорусі та інших регіонів рф ближче до Донбасу, на який намітився путін із своєю ордою.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
За парєбріком: фейковий аккаунт мнс росії розсилає курянам повідомлення про замінування
Сегодня 18:37
На Охтирщині вогнеборці ліквідували загоряння дачного будинку (ВІДЕО)
Сегодня 17:54
На Сумщині відновлено приміське залізничне сполучення
Сегодня 17:29
Техніка, яку військові РФ кинули поблизу кордону на Сумщині, слугуватиме ЗСУ
Сегодня 17:26
Правоохоронці вилучили з незаконного обігу боєприпаси
Сегодня 17:13
Завтра на Сумщині прогнозують сніг і… потепління
Сегодня 17:09
За парєбріком: на Білгородщині розпочалася рейкова війна
Сегодня 16:47
На Сумщині вибухотехніки поліції обстежують сільськогосподарські угіддя в місцях боїв
Сегодня 16:31
На Сумщині шляховики очистили 25 км доріг
Сегодня 15:49
Комунальний транспорт у Сумах їздитиме довше
Сегодня 15:28
view counter

Статьи

У Боромлянському будинку культури на Сумщині рашисти влаштували казарму
Сегодня 14:56
Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 млн
Сегодня 12:02
Сумщина онлайн: корисні посилання для жителів області
Вчера 15:59
Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
Вчера 12:15
За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
08.04.2022 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.