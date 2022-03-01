За парєбріком: на Білгородщині розпочалася рейкова війна У Білгородській області сталося пошкодження залізничних колій.

Інцидент трапився у Шебекінському міському окрузі. Жертв та постраждалих немає. Про це 12 квітня у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

Причини руйнування залізничного полотна наразі невідомі. Глава регіону пообіцяв інформувати про подробиці пізніше.

«У Шебекінському міському окрузі ушкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група», - написав губернатор.

За його словами, Залізничні колії використовувалися для рейкового автобуса сполученням Білгород-Нежеголь.

До відновлення залізничних колій, пасажирів до місця призначення безкоштовно довозитимуть автобуси, їх графік від електрички не відрізняється, пишуть Бєлновості.

Нагадаємо: загальновідомо, що саме залізницею перевозяться війська рф, які передислокуються з білорусі та інших регіонів рф ближче до Донбасу, на який намітився путін із своєю ордою.