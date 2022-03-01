Комунальний транспорт у Сумах їздитиме довше

Також продовжуємо перевезення медиків та працівників критичної інфраструктури у режимі спецрейсів . Такою послугою скористалися колективи Сумської міської лікарні #5, Обласного клінічного перинатального центру, ПАТ "Сумихімпром", хлібзаводу, а з середи поточного тижня - і медики Центральної міської клінічної лікарні (*графіки спецрейсів працівники зазначених вище установ/організацій можуть уточнити у своїх керівників).