За парєбріком: у Курську паніка через вечірній салют Влаштовувача салюту в Курську оштрафують за порушення тиші.

Вчора, 11 квітня, о 22:30 половина Курська переполошилася від гучних хлопків у районі вулиці Карла Маркса. У зв'язку з останніми подіями намітилося навіть щось на кшталт паніки. З'ясувалося, що це гримів салют, влаштований 44-річним чоловіком. Пізніше його затримала поліція.

На курянина вже складено адміністративний протокол за порушення тиші та спокою громадян, – коментує старший інспектор Групи зі зв'язків зі ЗМІ УМВС Росії у м. Курськ Сергій Ружицький. – Розглядається питання про притягнення його до відповідальності за недотримання протипожежних норм. Також діям чоловіка буде дано оцінку на тлі запровадження в Курській області жовтого рівня терористичної небезпеки, пише Курське інтернет телебачення.