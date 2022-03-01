На Охтирщині вогнеборці ліквідували загоряння дачного будинку (ВІДЕО) 11 квітня о 15:06, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння дачного будинку по вул. Берегова в с. Михайленкове, що на Охтирщині.

Про пожежу повідомив власник, який побачив дим та полум’я на покрівлі будівлі. На місце події було направлено відділення чергового караулу 22 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю та перекриття по всій площі, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту споруди. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від природної водойми, яка була розташована на відстані 1 км від осередку горіння.

О 15:30 загоряння локалізували, а о 17:20 – витративши на гасіння майже 8 тонн води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 5 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області