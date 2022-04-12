У Сумах на Харківській збили пішохода Поліцейські з`ясовують обставини ДТП в Сумах, у якій травмувався пішохід.

Учора, близько 21 години, до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Харківській.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру, керуючи автомобілем «Hyundai Accent» допустив наїзд на пішохода. Внаслідок чого той отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Слідчі Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюють всі обставини події.

Поліція Сумщини