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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:13162

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу боєприпаси

Поліцейським офіцерам Попівської та Дубов’язівської територіальної громади жителі району добровільно видали 299 патронів різного калібру, а також боєприпаси до установки Шилка.

У зв’язку з тим, що на території Конотопського району були присутні ворожі війська поліцією було ініційовано проведення серед населення заходів по добровільній видачі зброї задля вилучення її з незаконного обігу.
В ході відпрацювання в селі Дептівка поліцейські офіцери громади спільно з працівниками роти поліції особливого призначення ГУНП оформили добровільну видачу боєприпасів до установки Шилка.
На території Попівської громади правоохоронцям було видано патрони калібром 7,62 в кількості 176 шт., великокаліберні патрони калібром 14,5 до кулемета в кількості 41 шт., а також 82 піротехнічні патрони.
Правоохоронці закликають громадян, які знайшли та зберігають небезпечні знахідки у себе вдома, повідомити про це до поліції для їх подальшої добровільної видачі і як наслідок звільнення від кримінальної відповідальності.
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Відділ комунікації поліції Сумської області

Право
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