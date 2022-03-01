Рашисти нанесли Сумщині збитків більше, ніж на 10 млрд грн За попередніми підрахунками шкода, яка була нанесена орками в області, складає більше 10 млрд грн.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Це дуже великі кошти і я думаю, що не один рік ми будемо оговтуватись від злочинів ворога та шкоди, нанесеної нам армією агресора. Але ми обов’язково все відбудуємо, відновимо.

Уже прийнята постанова Кабміну про виділення 1 мільярда гривень на першочергові роботи з відновлення України. 250 млн буде спрямовано на Сумщину на відновлення інфраструктури, житлових будинків.

У першу чергу, ми відновлюватимемо будинки, які не повністю зруйновані, які не треба капітально відновлювати. Роботи із заміни вікон, даху, дверей, прилеглих територій виконуватимуться першочергово, написав чиновник у фейсбуці.