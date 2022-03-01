У тростянецькому парку виявлено обгоріле тіло людини

Особа загиблого наразі встановлюється.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській област.
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