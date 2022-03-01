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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:53576

У тростянецькому парку виявлено обгоріле тіло людини

7 квітня 2022 року під час огляду спеціалістами місцевості у парку виявлено обгорілий труп людини.

Особа загиблого наразі встановлюється.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській област.

Право Загиблі Тростянець
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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