Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:131217

У Сумах є проблема зі світломаскуванням

Міський голова Олександр Лисенко під час щопонеділкової апаратної наради наголосив на неухильному дотриманні всіма суб'єктами господарювання режиму світломаскування.

Напередодні мер особисто зафіксував низку об'єктів, де працювали світлові вивіски. Олександр Лисенко наголосив, що правила однакові для всіх і доручив відповідним структурним підрозділам іще раз довести до відома суб'єктів господарювання відповідну інформацію. А також попередити їх, що в разі ігнорування вимоги про світломаскування вживатимуться жорсткі заходи.

Начальник управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» Руслан Голопьоров розповів, що постійно роз'яснюють підприємцям про необхідність дотримання режиму світломаскування. При отриманні інформації про нехтування суб'єктами господарювання цих вимог, вживаються відповідні заходи. Він зауважив, що є проблемний об'єкт - аптека на вул. Харківська, де відсутній зв'язок з керівником.

Экономика Світломаскування
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя!
05.03.2022 17:46

Поліція Сумщини нагадує: світломаскування зберігає життя!

Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок....

Новости

Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Техніка ворога все ще залишається у певній близькості до кордону з Сумщиною - ДПСУ
Сегодня 14:20
Тростянецька лікарня отримала гуманітарну допомогу від міжнародного Червоного Хреста
Сегодня 13:36
Укрпошта повністю відновила доставку на Сумщині
Сегодня 12:53
У Сумах відновлюють роботу ліфтів
Сегодня 12:49
На Сумщині п’яний чоловік намагався послати поліцейського в нокаут
Сегодня 12:32
На Сумщині співробітники ДСНС врятували 2 житлових будинки, 3 дачі та лісові насадження (ВІДЕО)
Сегодня 12:22
На Сумщині заборонено вилов водних біоресурсів
Сегодня 12:14
У Сумах викрито зловмисника, який обікрав магазин
Сегодня 11:34
У Сумах є проблема зі світломаскуванням
Сегодня 11:13
У тростянецькому парку виявлено обгоріле тіло людини
Сегодня 10:53
view counter

Статьи

Як змінилося життя у Шостці на Сумщині під час блокади
Сегодня 12:15
За яких умов може бути припинено трудовий договір в умовах воєнного стану
08.04.2022 11:57
Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.