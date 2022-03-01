У Сумах є проблема зі світломаскуванням Міський голова Олександр Лисенко під час щопонеділкової апаратної наради наголосив на неухильному дотриманні всіма суб'єктами господарювання режиму світломаскування.

Напередодні мер особисто зафіксував низку об'єктів, де працювали світлові вивіски. Олександр Лисенко наголосив, що правила однакові для всіх і доручив відповідним структурним підрозділам іще раз довести до відома суб'єктів господарювання відповідну інформацію. А також попередити їх, що в разі ігнорування вимоги про світломаскування вживатимуться жорсткі заходи.

Начальник управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» Руслан Голопьоров розповів, що постійно роз'яснюють підприємцям про необхідність дотримання режиму світломаскування. При отриманні інформації про нехтування суб'єктами господарювання цих вимог, вживаються відповідні заходи. Він зауважив, що є проблемний об'єкт - аптека на вул. Харківська, де відсутній зв'язок з керівником.