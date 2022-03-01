У Сумах є проблема зі світломаскуванням

Напередодні мер особисто зафіксував низку об'єктів, де працювали світлові вивіски. Олександр Лисенко наголосив, що правила однакові для всіх і доручив відповідним структурним підрозділам іще раз довести до відома суб'єктів господарювання відповідну інформацію. А також попередити їх, що в разі ігнорування вимоги про світломаскування вживатимуться жорсткі заходи.
Начальник управління «Інспекція з благоустрою м. Суми» Руслан Голопьоров розповів, що постійно роз'яснюють підприємцям про необхідність дотримання режиму світломаскування. При отриманні інформації про нехтування суб'єктами господарювання цих вимог, вживаються відповідні заходи. Він зауважив, що є проблемний об'єкт - аптека на вул. Харківська, де відсутній зв'язок з керівником.
Поліція закликає всіх громадян вжити заходів зі світломаскування власних домівок....