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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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16-річний сумчанин Олексій Мар'єта cтворив патріотичну скульптуру з пластиліну

16-річний сумчанин Олексій Мар’єта виготовив нову патріотичну скульптуру з пластиліну.

Юнак розповів Суспільному про свою нову роботу: чим надихався, як її створював, а також поділився, чим займається і як переживає події війни.

"На створення цієї скульптури мене надихнув подвиг мого народу, неймовірні мужність і сміливість захисників України – кожного, хто захищає нашу неньку від нахабних орків", - розповів Олексій Мар’єта.

Створив патріотичну скульптуру з пластиліну – 15-річний сумчанин Олексій Мар'єта
Скульптура сумчанина Олексія Мар'єти. Березень 2022 р.

Зараз юнак разом із родиною тимчасово живе у Кременчуці, на Полтавщині. Там і виникла ідея патріотичної скульптури. Ескіз перед початком роботи Олексій, говорить, не створював. Спочатку в голові з’явилася ідея, яка в процесі модернізувалася, набувала нових форм і образів.

Створив патріотичну скульптуру з пластиліну – 15-річний сумчанин Олексій Мар'єта
Скульптура сумчанина Олексія Мар'єти. Березень 2022 р.

"Я зобразив бійця української армії. Він тримає на руках дівчинку, яка уособлює саму Україну. Позаду зображено Янгола-охоронця, що оберігає нашого воїна та Україну. Тут можна простежити певний символізм, що лише з Божою допомогою ми переможемо", - пояснив автор.

Створив патріотичну скульптуру з пластиліну – 15-річний сумчанин Олексій Мар'єта
Скульптура сумчанина Олексія Мар'єти. Березень 2022 р.

На створення скульптури юнак витратив два дні. Виріб має 20 см в довжину, 18 – в ширину і 28 – у висоту. "До слова, дана скульптура – тільки ескіз майбутнього витвору для уславлення наших захисників: ЗСУ, територіальної оборони та просто небайдужих громадян, патріотів, що не залишили країну в тяжкі часи й підтримували, хто чим може", - поділився Олексій.

"Війна – це жахливе явище, яке не несе в собі нічого гарного, навпаки – лише нещастя, голод, руйнування і смерть. Проте навіть серед такого негативу знаходиться місце і для творчості", - говорить хлопець. Крім улюбленого заняття, відволіктися від негативних новин допомагає дистанційне навчання, прогулянки містом разом із молодшими сестрами.

Створив патріотичну скульптуру з пластиліну – 15-річний сумчанин Олексій Мар'єта
Олексій Мар'єта поруч з власною роботою - пластиліновим макетом церкви. 2021 р.

Хлопець захоплюється ліпленням з чотирьох років, коли рідні побачили, що йому особливо гарно вдалася фігурка жирафи.

Створив патріотичну скульптуру з пластиліну – 15-річний сумчанин Олексій Мар'єта
Скульптура сумчанина Олексія Мар'єти. 2020 р.

З того часу хлопець постійно створює скульптури. Це казкові герої, історичні постаті, архітектурні форми.

Створив патріотичну скульптуру з пластиліну – 15-річний сумчанин Олексій Мар'єта
 
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