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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Російські танкісти пограбували на Сумщині музей маршала бронетанкових військ

Російські танкісти пограбували музей маршала бронетанкових військ Павла Рибалка, що визволяв Україну і Європу від нацистів під час Другої світової.

Про те, як пережили обстріли та окупацію росіян в селі Малий Вистороп Сумського району, мешканці села розповіли Суспільному.

Село Малий Вистороп, що на Сумщині, – батьківщина маршала бронетанкових військ, двічі Героя Радянського Союзу Павла Рибалка. Місцевий аграрний коледж носить ім’я земляка.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Російська танкова бригада зайшла в село 17 березня.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Село було під окупацією 8 діб, говорить заступниця директора коледжу Ірина Бабкіна. "Вони що хотіли тут, те й робили: грабували, нівечили. У нас зруйнована матеріально-технічна база", - додає вона.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Пані Ірина показує свій кабінет та інші приміщення після окупації російською армією. "Наша новітня лабораторія для проведення практично-лабораторних робіт повністю розграбована", - говорить вона.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Навчальні посібники та приладдя окупанти викидали з вікон коледжу, як це робили німецькі військові з антивоєнними книгами Ремарка у Другу Світову. Комп’ютерну техніку у навчальному закладі розбивали. По собі лишили на стінах написи.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. Написи лишили російські військові. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Завідує народним музеєм Володимир Рибалко, онук маршала бронетанкових військ Павла Рибалка.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

"Прикро дивитись на це все. Все, що блищить, все що їх зацікавило - брали, тягли по кишенях, без поваги відносилися до людини, яка визволяла від фашизму Україну, Польщу, Чехословаччину", - говорить він.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Понівечена російськими військовими також експозиція музею, присвячена подіям Другої світової війни.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

"У народному музеї зберігався портсигар сина маршала – Євгена Рибалка, який захищав, боронив Харків від нацистів влітку 1941 року. На жаль, Євген загинув – пропав безвісти. І от ви бачите – цей портсигар живим зі стенда вирвано окупантами, нічого святого в людей немає, якщо можна їх назвати людьми", - говорить Володимир Рибалко.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Студентський гуртожиток, де 8 днів хазяйнували російські окупанти: безлад, потрощені меблі, розкидані речі. Комендант гуртожитку говорить, що не залишилося жодної кімнати, де б не помародерили росіяни.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

В одну з кімнат прилетів російський снаряд. Двері до студентських кімнат окупанти виламували.

Коли росіяни відчули наступ українських військових, втекли з села, але після цього почали обстрілювати мирні будинки, поряд з якими іще вчора квартирували. За словами заступника директора коледжу Ігоря Дмитрівського, обстрілювали село "градами".

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

"Один влучив між будівлі у нас, і були зруйновані 16-тиквартирні будинки, повибивало вікна, і моя сусідка Луговська Надія Андріївна, вона на балконі стояла, загинула від осколків. Їй було повних 73 роки", - розповів він.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

На момент окупації села, говорить староста Малого Висторопа Микола Ромасенко, у ньому залишилося 380 людей. Інші раніше виїхали.

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

Люди показують підвал багатоквартирного будинку, де ховалися від російських обстрілів та бомбардувань.

Пані Вікторія пригадує як відбувалася втеча росіян: "Поряд, за 3 км від нас відбувались постріли, ми навіть бачили наших "братьєв-асвабадітєлєй", які з ганьбою тікали, нам було видно це, а люди – небайдужі хлопці, які не проживають в нашому будинку, просто наші односельці, – вони були нагорі і ні вітер, ні погана погода, ні обстріли не завадили їм зробити нам дах, за що ми їм надзвичайно вдячні".

Пограбували музей і коледж. У Малому Висторопі на Сумщині показали наслідки російської окупації
Село Малий Вистороп на Сумщині. 8 квітня 2022 р. Фото: Суспільне Суми

До села з гуманітарним вантажем приїхав волонтер із Запоріжжя Сергій. Чоловік розповів про те, як опинився на Сумщині: "Ми возимо людей з Донбасу, із Запоріжжя – на Західну Україну, відвозимо жінок та дітей. Там завантажуємо допомогу в машину і привозимо і на Донбас, і в Харків, і ось в Сумську область. Хочеться допомагати людям. Своєю чергою, зараз мою дружину і мою дитину прийняли друзі, які піклуються про них, я хочу якимсь чином робити так само".

Відступаючи, росіяни розстрілювали цивільні авто і закріпилися на околиці села. З підвалу будинку, за словами селян, бійці 93-ої бригади ЗСУ змусили вийти і здатися 8 російських солдатів.

Автори - Ігор Стрельцов, Максим Науменко

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