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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:03362

У Курській області готуються до «провокацій» з боку Сумщини

У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів у Курській області з 11 квітня буде введено жовтий рівень терористичної небезпеки, повідомляє губернатор регіону Роман Старовойт.

«Це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх 3: підвищений – синій, високий – жовтий та останній, критичний – червоний. У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів. Жителів області прошу бути пильними: звертайте увагу на залишені сумки, про підозрілих громадян чи групу осіб повідомляйте у поліцію на номер 102 або 112. Прошу зберігати спокій та допомагати нашим спецслужбам», заявив Старовойт, пише телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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