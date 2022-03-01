У Курській області готуються до «провокацій» з боку Сумщини У зв'язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів у Курській області з 11 квітня буде введено жовтий рівень терористичної небезпеки, повідомляє губернатор регіону Роман Старовойт.

«Це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх 3: підвищений – синій, високий – жовтий та останній, критичний – червоний. У зв'язку з цим на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де знаходитимуться військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів. Жителів області прошу бути пильними: звертайте увагу на залишені сумки, про підозрілих громадян чи групу осіб повідомляйте у поліцію на номер 102 або 112. Прошу зберігати спокій та допомагати нашим спецслужбам», заявив Старовойт, пише телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.