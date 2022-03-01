Найбільше скарг на завищення цін на товари першої необхідності в Сумах та Конотопі Бюро економічної безпеки реагує та відпрацьовує усі повідомлення громадян про можливі економічні правопорушення.

Станом на 7 квітня 2022 року Бюро економічної безпеки України організовано відпрацювання всіх, надісланих громадянами, 69 повідомленнь про можливі правопорушення у сфері економіки у Сумській області.

Майже 86% з них стосувалися необґрунтованого підвищення цін на харчові продукти та інші товари першої необхідності. Також громадяни повідомляли про інші ймовірні правопорушення. Зокрема, надійшло 5 повідомлень про зловживання з гуманітарною допомогою, жодне з яких не підтвердилося.

Найбільше заяв щодо можливих правопорушень надійшло з м. Суми та з м. Конотоп.

За результатами перевірок інформації було встановлено, що, ціни на деякі продукти могли бути завищені у 3-5 разів. До прикладу, за повідомленнями громадян, в окремих магазинах, а також на ринках кріп міг коштувати 300 гривень, банани - 120 гривень, цибуля - 200 гривень тощо. Часто виявлялося, що саме постачальники завищують закупівельні ціни на товари, через що зростають ціни на полицях.

Відрацювання повідомлень проводилося спільно із групою по контролю за цінами Цивільно військової адміністрації у Сумській області. При встановлені фактів завищення цін, була проведена роз’яснювальна робота, винесені попередження. У деяких випадках, для подальшого реагування була залучена Державна податкова служба України для проведення у подальшому фактичних перевірок. У результаті цієї роботи вдалося оперативно врегулювати ціни на товари.

Бюро економічної безпеки України вкотре наголошує на неприпустимості заробляти на війні.

Якщо ви стали свідком ймовірного порушення у сфері економіки, зокрема необґрунтованого підвищення цін на продукти, ліки, паливо, орендну плату за житло в умовах війни тощо, або вам відомі випадки перешкоджання веденню бізнесу, факти незаконних дій з гуманітарною допомогою