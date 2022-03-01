Рятувальники тричі ліквідовували загоряння сухостою на Сумщині За минулу на Сумщині добу рятувальники тричі ліквідовували загоряння сухої рослинності.

7 квітня рятувальники тричі ліквідовували загоряння сухостою в с. Велика Рибиця, Миропільської ОТГ, смт. Краснопілля та с. Сад, Садівської ОТГ. Загальна площа, що була охоплена вогнем становить майже 10,4 га. На приборкування даних пожеж залучалося 14 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними, у всіх трьох випадках, припустима причина загорянь – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Шановні громадяни! Рятувальники закликають вас не випалювати суху рослинність! Це завдає непоправної шкоди довкіллю та призводить до величезних втрат. Будьте обачні, перестаньте спалювати природу нашої держави!

Головне управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області