Майже 18 тисяч вагонів з РФ та Білорусі заарештували в Україні

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Зазначається, що співробітники Бюро здійснюють аналітичну роботу зі встановлення та ідентифікації російських та білоруських активів.
Так було встановлено перебування на території України 17 800 вагонів, що використовувалися при вчиненні економічного злочину. Йдеться про умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вагони арештовані судом, як знаряддя злочину.
Після проведення відповідних заходів, вирішуватиметься питання про їхню націоналізацію, а товарно-матеріальні цінності будуть конфісковані в дохід держави.
Досудове розслідування триває.
Джерело: censor.net
Бюро економічної безпеки реагує та відпрацьовує усі повідомлення громадян про можливі економічні правопорушення....