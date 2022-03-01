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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:15412

Поряд з Сумами рятувальники та поліцейські врятували село від масштабної пожежі

Завдяки швидкому реагуванню поліцейських, які виявили загорання та оперативно викликали на місце події рятувальників, вдалося ліквідувати пожежу.

Під час патрулювання Степанівської територіальної громади поліцейські офіцери громади побачили значне задимлення. Підійшовши ближче працівники поліції з’ясували, що це горить суха трава. Вогонь майже впритул підійшов до місцевого кладовища.

Не гаючи ні хвилини часу, працівники поліції сповістили про це співробітників ДСНС.

Завдяки спільним злагодженим діям рятувальників та поліцейських, вогняну стихію вдалося приборкати.

Поліція вживає заходів щодо встановлення осіб зловмисників та наголошує, що спалювання сухостою тягне за собою кримінальну та адміністративну відповідальність.

Пам’ятайте, вогонь не лише знищує сухостій, але й становить небезпеку для майна та життя людей. Будьте екологічно свідомими та розсудливими.

Право Пожежа
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