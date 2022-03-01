Підсумки 43-го дня повномасштабного вторгнення рашистів на Сумщині Підбив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

43 день війни

Сумщина, підсумки 7 квітня 2022

Знову без відео сьогодні, але коротко про важливе вам розкажу:

на Сумщині збільшується кількість поїздів, які почали курсувати цього тижня. Відсьогодні додався потяг "Суми-Харків". Відправлення з Харкова о 8:00, прибуття до Сум о 13:27. Із Сум відправлення о 14:00, прибуває до Харкова о 19:09. (поїзд №6268)

Разом з "Укрзалізницею" активно працюємо над відновленням приміського сполучення по області. Сподіваюсь, до початку городів буде більш прийнятна ситуація. Активно обстежуються й ділянки півночі Сумщини.

Слідкуйте за гарними новинами)

автобусне маршрутне сполучення поки відновлюється у тестовому режимі. З понеділка будемо розуміти які рейси і за яким розкладом ходитимуть між громадами.

допомагаємо аграріям у всіх питаннях щодо початку посівної і проблемах, із цим пов'язаних.

Звертайтеся, будемо оперативно реагувати.

гуманітарна допомога розподіляється між районами та громадами, які цього потребують. Далі на місцях за розподіл гуманітарної допомоги відповідає місцеве самоврядування - звертайтеся за допомогою, якщо маєте потребу!

в області активно відновлюється зв'язок Vodafone.

Болючі питання щодо ліків і палива: ситуація у рази краща, ніж ще два тижні тому.

Лікарні забезпечені усім необхідним, ліки в область активно завозяться - багато чого є у наявності по громадам, у ваших сімейних лікарів. Звертайтеся - це гуманітарна допомога і вона безкоштовна!

У аптеки також уже активно завозяться товари для комерційного продажу.

Паливо з'являється на більшій кількості АЗС. Ще не в усіх громадах, ще черги є, але вже ситуація з постачанням більш стабільна.

Електроенергія, зв'язок, газопостачання та водопостачання відновлюються по області значно швидко.

Вкотре дякую комунальникам за цю роботу!