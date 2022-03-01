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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Підсумки 43-го дня повномасштабного вторгнення рашистів на Сумщині

Підбив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

43 день війни
Сумщина, підсумки 7 квітня 2022
 
Знову без відео сьогодні, але коротко про важливе вам розкажу:
 
на Сумщині збільшується кількість поїздів, які почали курсувати цього тижня. Відсьогодні додався потяг "Суми-Харків". Відправлення з Харкова о 8:00, прибуття до  Сум о 13:27. Із Сум відправлення о 14:00, прибуває до Харкова о 19:09. (поїзд №6268)
Разом з "Укрзалізницею" активно працюємо над відновленням приміського сполучення по області. Сподіваюсь, до початку городів буде більш прийнятна ситуація. Активно обстежуються й ділянки півночі Сумщини. 
Слідкуйте за гарними новинами)
 
автобусне маршрутне сполучення поки відновлюється у тестовому режимі. З понеділка будемо розуміти які рейси і за яким розкладом ходитимуть між громадами.
 
допомагаємо аграріям у всіх питаннях щодо початку посівної і проблемах, із цим пов'язаних.
Звертайтеся, будемо оперативно реагувати.
 
гуманітарна допомога  розподіляється між районами та громадами, які цього потребують. Далі на місцях за розподіл гуманітарної допомоги відповідає місцеве самоврядування - звертайтеся за допомогою, якщо маєте потребу! 
 
в області активно відновлюється зв'язок Vodafone.
 
Болючі питання щодо ліків і палива: ситуація у рази краща, ніж ще два тижні тому. 
 
Лікарні забезпечені усім необхідним, ліки в область активно завозяться - багато чого є у наявності по громадам, у ваших сімейних лікарів. Звертайтеся - це гуманітарна допомога і вона безкоштовна!
У аптеки також уже активно завозяться товари для комерційного продажу.
Паливо з'являється на більшій кількості АЗС. Ще не в усіх громадах, ще  черги є, але вже ситуація з постачанням більш стабільна. 
 
Електроенергія, зв'язок, газопостачання та водопостачання відновлюються по області значно швидко. 
Вкотре дякую комунальникам за цю роботу!
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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