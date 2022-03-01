У Сумах попрощалися з 18-річним бійцем Даніілом Ігнатенком Данііл Ігнатенко загинув внаслідок мінно-вибухового поранення 28 березня на Харківщині. Йому було 18 років.

На Алеї слави центрального цвинтаря Сум з юнаком прощалися найрідніші – мама і старша сестра. Батько хлопця далеко за кордоном і не зміг провести сина в останню путь. На похорон прийшли друзі родини, пише Суспільне.

“Любив спорт, займався в “Барсі”, грав за “Ю-17”. Пішов без жодних проблем в армію, служив строкову службу в житомирській бригаді. Там оформився на контракт. Данііл був дуже-дуже життєлюбним, веселим, спортивним хлопцем”, – говорить Володимир Негрійов, друг Данііла.

Данііл Ігнатенко – випускник сумської Класичної гімназії. Серед тих, хто прийшов віддати йому шану, – багато друзів дитинства і шкільних років. Данило Толмаков розповідає, яким був його друг:

“Завжди щасливим, людиною, яка робить те, що хоче. Найголовніше те, що для нього найбільшою цінністю в житті були люди довкола нього, а не те, чим він займатиметься. Головне, щоб було добре людям довкола нього, і тоді йому самому теж було б добре”.

“Я з ним навчався в одній школі, нічого поганого не можу сказати про нього. Хороший, добрий. Жаль, що так трапилося. Завжди допоможе, подзвониш – він завжди тільки добром відповість і допоможе за потреби”, – каже Кирило Луговий, шкільний друг Данііла.

Юлія прийшла попрощатися з другом свого сина. Хлопці разом навчалися в дитсадку і в школі.

“Він був дуже схожим на мого сина. Обидва були світловолосими худорлявими хлопчиками, багато хто навіть вважав їх братами. Даньку я пам’ятаю дуже справедливим хлопчиком, дружнім до оточуючого середовища. Це була розумна дитина”, – говорить Юлія Вітковська.

У травні Даніілу мало виповнитися 19 років.