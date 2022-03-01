Відсьогодні тролейбуси у Сумах доїжджатимуть до зупинки "Аеропорт"

Починаючи з 8 КВІТНЯ, довезення пасажирів у зазначеному напрямку здійснюватиме ТРОЛЕЙБУС #8, який донедавна розвертався на зупинці "Школа #1.
Разом з тим відзавтра ТРОЛЕЙБУС #7 довозитиме пасажирів до зупинки "4-та поліклініка", розвертаючись на перетині пр. Курський - вул. Ковпака.
Режим роботи комунального транспорту: з 7:00 до 18:00.
На період військового стану ПРОЇЗД У КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ для усіх пасажирів БЕЗОПЛАТНИЙ.
Робота по відновленню схем маршрутів за іншими напрямками продовжується.
Слідкуйте за оновленням стрічки новин на офіційній сторінці підприємства.