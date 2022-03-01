Відсьогодні тролейбуси у Сумах доїжджатимуть до зупинки "Аеропорт" КП "Електроавтотранс" відновлює рух транспорту до зупинки "Аеропорт".

Починаючи з 8 КВІТНЯ, довезення пасажирів у зазначеному напрямку здійснюватиме ТРОЛЕЙБУС #8, який донедавна розвертався на зупинці "Школа #1.

Разом з тим відзавтра ТРОЛЕЙБУС #7 довозитиме пасажирів до зупинки "4-та поліклініка", розвертаючись на перетині пр. Курський - вул. Ковпака.

Режим роботи комунального транспорту: з 7:00 до 18:00.

На період військового стану ПРОЇЗД У КОМУНАЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ для усіх пасажирів БЕЗОПЛАТНИЙ.

Робота по відновленню схем маршрутів за іншими напрямками продовжується.

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