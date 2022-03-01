В Україні скасували весняний призов у 2022 році У квітні-червні 2022 року в Україні не будуть проводити весняний призов на строкову військову службу. Йдеться як про призов до лав Збройних сил України, так й інших військових формувань.

Про це з посиланням на Генштаб ЗСУ повідомляє Міністерство оборони України. Таке рішення прийняли з огляду на те, що в державі ще 24 лютого було оголошено загальну мобілізацію через повномасштабну агресію РФ.

Під час неї вакантні посади в армії комплектують за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів. Саме мобілізація зараз дозволяє забезпечити оборону України та підтримувати бойову т мобілізаційну готовність нашого війська.

"Таким чином потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", – зазначили в Міноборони.