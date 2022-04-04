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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:34195

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування Сумщини

На Сумщині піротехніки ДСНС продовжують роботу із розмінування територій постраждалих від російського вторгнення.

Щоденно піротехніки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) проводять роботи із розмінування та очищення від вибухонебезпечних предметів, територій Сумської області, які постраждали від ворожої окупації, зокрема Охтирщину, Тростянеччину. Конотопщину та Сумський район.

Так, за минулу добу піротехніки під час відпрацювання житлового сектору м. Тростяцень  та Тростянецької ОТГ виявили та транспортували для подальшого знищення різноманітні боєприпаси, а саме: артилерійські снаряди, протитанкові міни, різноманітні гранати, а також заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Тому, рятувальники вкотре закликають громадян бути уважними та обережними, не чіпати незнайомих предметів, не намагатись їх підняти та перенести, а тим більше розібрати. Під час переїзду між населеними пунктами рухайтесь тільки тими дорогами, якими вже пройшла техніка.

При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета негайно повідомляйте Державну службу України з надзвичайних ситуацій та Національну поліцію за номерами 101 та 102 і пам’ятайте Ваша безпека у Ваших руках!

Головне управління Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

 
Общество ДСНС Розмінування
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