У Тростянці рятувальники досі гасять пожежі після ворожих обстрілів

Даний процес досить складний та тривалий, оскільки пов'язаний з обстеженням та розмінуванням піротехніками ДСНС території. Лише після цього стає можливим проведення відповідних аварійно-відновлювальних робіт.
Так, 6 квітня відділення чергового караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, змогло потрапити до місця ворожого артилерійського обстрілу ангару, який відбувся наприкінці березня під час окупації міста. Як було встановлено, у знищеній споруді ще відбувалося тління близько 10 т залишків насіння соняшника. О 16:10 пожежу вогнеборці ліквідували.
Сьогодні, 7 квітня, дані роботи продовжилися. О 09:05 на території елеватора тростянецькі рятувальники ліквідували тління будівельних конструкцій у зруйнованій споруді.
Головне управління ДСНС України у Сумській області
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