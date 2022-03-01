Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:29262

У Тростянці рятувальники досі гасять пожежі після ворожих обстрілів

У звільненому від окупаційних військ м. Тростянець проводяться заходи по ліквідації наслідків раніше нанесених ворожих ударів.

Даний процес досить складний та тривалий, оскільки пов'язаний з обстеженням та розмінуванням піротехніками ДСНС території. Лише після цього стає можливим проведення відповідних аварійно-відновлювальних робіт.

Так, 6 квітня відділення чергового караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, змогло потрапити до місця ворожого артилерійського обстрілу ангару, який відбувся наприкінці березня під час окупації міста. Як було встановлено, у знищеній споруді ще відбувалося тління близько 10 т залишків насіння соняшника. О 16:10 пожежу вогнеборці ліквідували.

Сьогодні, 7 квітня, дані роботи продовжилися. О 09:05 на території елеватора тростянецькі рятувальники ліквідували тління будівельних конструкцій у зруйнованій споруді.

Головне управління ДСНС України у Сумській області

Общество ДСНС Піротехніки Тростянець
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування Сумщини
Сегодня 12:34

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування Сумщини

На Сумщині піротехніки ДСНС продовжують роботу із розмінування територій постраждалих від російського вторгнення....

На Сумщині рятувальники допомагають доставити громадянам речі першої необхідності (ВІДЕО)
Вчера 12:30

На Сумщині рятувальники допомагають доставити громадянам речі першої необхідності (ВІДЕО)

5 квітня рятувальники Сумщини завантажували спеціальні транспортні засоби продуктовими наборами....

Жителям Тростянецької громади скасовано оплату комунальних послуг
03.04.2022 10:08

Жителям Тростянецької громади скасовано оплату комунальних послуг

Про це повідомляє Тростянецька Міська Рада....

В Міністерстві інфраструктури України вже планують відбудову Тростянця
31.03.2022 11:10

В Міністерстві інфраструктури України вже планують відбудову Тростянця

Збройні сили України повністю звільнили місто кілька днів назад, але ще продовжують роботу сапери та ДСНС....

Оперативна інформація від рятівників Сумщини
30.03.2022 14:07

Оперативна інформація від рятівників Сумщини

Оперативна інформація щодо реагування підрозділів ДСНС на небезпечні події станом на ранок 30 березня....

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
Сумські хокеїстки виграли другий матч в Італії (відео)
Сегодня 15:58
Рятувальники допомагають у відновленні життєзабезпечення населення м. Охтирка (ВІДЕО)
Сегодня 15:55
Водафон відновив зв’язок у низці населенних пунктів Сумщини
Сегодня 15:49
Охтирські поліцейські викрили чоловіка у скоєнні крадіжки
Сегодня 15:39
Сумські патрульні зупинили трьох п’яних водіїв
Сегодня 15:20
У Сумах зіткнулися легковик і мопед
Сегодня 15:03
Сумчан запрошують на забіг на Студязі
Сегодня 15:01
Завтра пройде благодійний онлайн-концерт "Save Sumy! Save Ukraine!"
Сегодня 14:35
У Тростянці рятувальники досі гасять пожежі після ворожих обстрілів
Сегодня 14:29
view counter

Статьи

Програми підтримки бізнесу на період війни
03.04.2022 13:32
Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.