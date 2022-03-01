У Тростянці рятувальники досі гасять пожежі після ворожих обстрілів У звільненому від окупаційних військ м. Тростянець проводяться заходи по ліквідації наслідків раніше нанесених ворожих ударів.

Даний процес досить складний та тривалий, оскільки пов'язаний з обстеженням та розмінуванням піротехніками ДСНС території. Лише після цього стає можливим проведення відповідних аварійно-відновлювальних робіт.

Так, 6 квітня відділення чергового караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини, змогло потрапити до місця ворожого артилерійського обстрілу ангару, який відбувся наприкінці березня під час окупації міста. Як було встановлено, у знищеній споруді ще відбувалося тління близько 10 т залишків насіння соняшника. О 16:10 пожежу вогнеборці ліквідували.

Сьогодні, 7 квітня, дані роботи продовжилися. О 09:05 на території елеватора тростянецькі рятувальники ліквідували тління будівельних конструкцій у зруйнованій споруді.

Головне управління ДСНС України у Сумській області