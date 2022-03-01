Сумському водоканалу надійшла допомога від польських колег

З початком бойових дій підприємства водопровідно-каналізаційного господарства стали ще більш згуртованими і надають посильну допомогу один одному, а Асоціація активно налагоджує зв'язки з міжнародними партнерами, гуманітарними та благодійними організаціями, які б могли допомогти постраждалим водоканалам обладнанням, реагентами, матеріалами.
Асоціація "Укрводоканалекологія" тісно співпрацює з польськими колегами. Варшавський водоканал вже допоміг Київводоканалу, а тепер і водоканалу міста Суми від колег із Катовіце надійшла поставка необхідного для безперебійної роботи обладнання: насоси, генератори, компресори, детектори газу, стійки для гідрантів тощо.
Ми щиро дякуємо нашим партнерам за небайдужість та підтримку. Віримо, що взаємодопомога дозволить нам подолати будь-які труднощі, разом ми все переживемо та переможемо.
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