У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння легкового автомобіля 3 квітня о 12:09, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля по вул. Аптекарська в м. Ромни.

Про пожежу повідомив власник, який під час руху побачив дим з – під капоту автівки. На місце події було направлено відділення чергового караулу 19 – ї державної пожежно – рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік та лобове скло легковика, утворилась загроза подальшого поширення вогню на решту автомобіля.

О 12:15 загоряння локалізували, а о 12:17 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 6 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.