Сумський водоканал отримав гуманітарну допомогу з Данії

За сприяння Мінрегіону та посольства Королівства Данії в Україні, сумський водоканал отримав гуманітарне насосне обладнання "Grundfos» для стабільної роботи об’єктів водовідведення.
Два дренажні насоси від закордонних партнерів відтепер будуть задіяні на каналізаційних насосних станціях № 2 та № 6.
У разі бойових дій у місті та можливого аварійного знеструмлення станцій, отримані сучасні дренажні насоси, під’єднані до дизель-генераторів, сприятимуть убезпеченню каналізаційного насосного обладнання машинних залів від затоплення і виходу з ладу. Це дозволить підприємству, навіть у такий складний час, надавати містянам послуги з водовідведення.
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