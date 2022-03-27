Сумський водоканал отримав гуманітарну допомогу з Данії Данська компанія «Aarsleff» спільно з «Grundfos» організували допомогу для водопровідно-каналізаційних підприємств у постраждалих від війни регіонах України.

За сприяння Мінрегіону та посольства Королівства Данії в Україні, сумський водоканал отримав гуманітарне насосне обладнання "Grundfos» для стабільної роботи об’єктів водовідведення.

Два дренажні насоси від закордонних партнерів відтепер будуть задіяні на каналізаційних насосних станціях № 2 та № 6.

У разі бойових дій у місті та можливого аварійного знеструмлення станцій, отримані сучасні дренажні насоси, під’єднані до дизель-генераторів, сприятимуть убезпеченню каналізаційного насосного обладнання машинних залів від затоплення і виходу з ладу. Це дозволить підприємству, навіть у такий складний час, надавати містянам послуги з водовідведення.