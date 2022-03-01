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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах вогнеборці ліквідували загоряння у квартирі

3 квітня о 22:27 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Привокзальна у м. Суми.

На гасіння прибув черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, загоряння сталося на першому поверсі. Загорілися ковдра та диван. Літня господарка загасила ковдру у ванній кімнаті. Вогнеборці ліквідували тління дивану, запобігши поширенню загоряння на всю кімнату, яка була захаращена домашніми горючими матеріалами.
Завдяки пильним сусідам вдалося вчасно запобігти розростанню пожежі. За попередніми даними, люди під час повітряної тривоги відчули запах гарі на сходовій клітині та повідомили про це господарці квартири, яка знаходилася в помешканні.  
Шановні громадяни, для запобігання виникнення пожежі у вашій оселі проявляйте відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки та будьте максимально обережними у поводженні з вогнем! 
Общество
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