Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:08181

Жителям Тростянецької громади скасовано оплату комунальних послуг

Про це повідомляє Тростянецька Міська Рада.

До уваги жителів Тростянецької громади!!!

Комунальні нарахування за водопостачання, водовідведення та квартплату за березень місяць будуть всі скасовані!!!

Робити оплату за березень по цим послугам не потрібно!!!

Також ми завтра звернемося з пропозицією до відповідних газо і енерго постачаючих організацій з проханням зробити відповідні скасування за березень, коли місто було окуповане росіянами, за газ і електрику.

Про прийняте цими організаціями рішення також повідомимо!

Экономика Житлово-комунальні послуги Тростянець
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Міністерстві інфраструктури України вже планують відбудову Тростянця
31.03.2022 11:10

В Міністерстві інфраструктури України вже планують відбудову Тростянця

Збройні сили України повністю звільнили місто кілька днів назад, але ще продовжують роботу сапери та ДСНС....

Окупанти викрали останній автомобіль швидкої допомоги в Тростянці
22.03.2022 10:01

Окупанти викрали останній автомобіль швидкої допомоги в Тростянці

У Тростянці на Сумщині 21 березня російській військові, які окупували місто, викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги....

Тростянецька громада 05.03.2022
06.03.2022 07:28

Тростянецька громада 05.03.2022

Про це розповів у своєму звіті Голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький за 05.03.2022....

Тростянець буде змагатися за звання "Молодіжної столиці України 2023"
06.01.2022 17:44

Тростянець буде змагатися за звання "Молодіжної столиці України 2023"

Цьогоріч для участі у конкурсі подано 34 заявки від міст з 19 областей України....

На Сумщине пройдет турнир по рыбной ловле
08.07.2016 11:30

На Сумщине пройдет турнир по рыбной ловле

В воскресенье, 10 июля, в День рыбака, в Тростянецком городском парке состоится турнир по рыбной ловле...

view counter

Статьи

Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
01.04.2022 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
31.03.2022 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
31.03.2022 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
31.03.2022 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
31.03.2022 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
31.03.2022 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.