Жителям Тростянецької громади скасовано оплату комунальних послуг

До уваги жителів Тростянецької громади!!!

Комунальні нарахування за водопостачання, водовідведення та квартплату за березень місяць будуть всі скасовані!!!

Робити оплату за березень по цим послугам не потрібно!!!

Також ми завтра звернемося з пропозицією до відповідних газо і енерго постачаючих організацій з проханням зробити відповідні скасування за березень, коли місто було окуповане росіянами, за газ і електрику.

Про прийняте цими організаціями рішення також повідомимо!