Які маршрутки перевозять мешканців 3 квітня в Сумах

У Сумах у неділю, 3 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:
маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 5 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 7 - 5 одиниць транспорту;
маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;
маршрут № 10 - 9 одиниць транспорту;
маршрут № 12 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 13 - 10 одиниць транспорту;
маршрут № 17А - 1 одиниця транспорту;
маршрут № 18 - 8 одиниць транспорту;
маршрут № 19 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 20 - 6 одиниць транспорту;
маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 56 - 4 одиниці транспорту;
маршрут № 60 - 3 одиниці транспорту;
маршрут № 61 - 7 одиниць транспорту.
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