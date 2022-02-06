Які маршрутки перевозять мешканців 3 квітня в Сумах Приватні пасажироперевезення.

У Сумах у неділю, 3 квітня, працюють такі маршрути для перевезення мешканців громади:

маршрут № 2 - 5 одиниць транспорту;

маршрут № 3 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 5 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 7 - 5 одиниць транспорту;

маршрут № 8 - 2 одиниці транспорту;

маршрут № 10 - 9 одиниць транспорту;

маршрут № 12 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 13 - 10 одиниць транспорту;

маршрут № 17А - 1 одиниця транспорту;

маршрут № 18 - 8 одиниць транспорту;

маршрут № 19 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 20 - 6 одиниць транспорту;

маршрут № 21 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 51 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 52 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 56 - 4 одиниці транспорту;

маршрут № 60 - 3 одиниці транспорту;

маршрут № 61 - 7 одиниць транспорту.