Фейки кремля за минулу добу Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних «вкидів», що ворог продукував протягом 02.04.2022 року.

Коментуючи позицію рф щодо вступу України до ЄС, д.медведєв зазначив, що вступ до ЄС неможливий без членства в НАТО. «Як вступити до ЄС без членства в НАТО? …Сьогодні, виходить, ніяк».

Застерігаємо: це – фейк!

Майже за два тижні після обстрілу з «Градів» Святогірської Лаври, пропагандисти рф вирішили перекласти відповідальність за цей злочин на українських військових. Для цього озвучуються тези "бійця неонацистського батальйону «Айдар», який стверджує, що обстріли здійснювалися для дискредитації армії рф.

Застерігаємо: це – фейк!

Курські ЗМІ звинуватили українських військових в обстрілі території області для створення паніки серед місцевого населення. Однак наразі ЗСУ зайняті винятково здійсненням оборонних та контрнаступальних заходів на території України.