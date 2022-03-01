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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Охтирці залишили повну заборону на продаж алкоголю

Правила продажу алкоголю змінили на Сумщині. Охтирка не змінила.

Внесено зміни до порядку обігу алкоголю на території Сумської області

Відповідне розпорядження підписав голова Сумської обласної державної адміністрації – керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

З метою забезпечення громадської безпеки та порядку у Сумській області Розпорядженням № 108-ОД від 30.03.2022 заборонено з 30 березня 2022 року, окрім суботи та неділі, на території Сумської області торгівлю алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі, до особливого розпорядження, але не пізніше, ніж час дії правового режиму воєнного стану.

Охтирська військова районна адміністрація 2 квітня опублікувала розпорядження, в тексті якого немає дозволу на продаж у суботу та неділю. Отже і надалі діє повна заборона на продаж алкоголю, пише Охтирський міський портал.

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Общество
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