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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Тростянці рятують музей, що постраждав від артобстрілів військових РФ

Будівля, яка є пам'яткою архітектури 19 століття та в якій зберігається пам'ять про російського композитора-класика Петра Чайковського в Тростянці постраждала від артобстрілу військових РФ.

На старовинній будівлі на вулиці Миру у Тростянці – меморіальна дошка на честь Петра Чайковського. Там зберігають пам'ять про те, що в цих стінах він написав свій перший симфонічний твір, пише Суспільне.

У Тростянці рятують музей, що постраждав від артобстрілів військових РФ
Суспільне Суми

Будинок цукрозаводчика Леопольда Кеніга – пам'ятка архітектури 19 століття, внесена до Національного реєстру пам'яток України. Окрім меморіальної кімнати Чайковського, тут є кабінет самого Кеніга, картинна галерея, музей шоколаду і краєзнавчий музей.

"В ніч з 23 на 24 лютого був артобстріл, внаслідок цього постраждало крило, в якому знаходилась краєзнавча експозиція. Будівля також постраждала всередині, повністю пограбована комп'ютерна техніка, винесена з кабінетів", – розповів директор музейно-виставкового центру "Тростянецький" Євген Маловічко.

У Тростянці рятують музей, що постраждав від артобстрілів військових РФ
Суспільне Суми

Від вибуху у будівлі вилетіли двері та вікна. Поки що працівники міських комунальних служб закривають їх мішками з піском. "Музейна колекція не постраждала тільки за щасливим збігом обставин", – розповідає пан Євген. У музеї чекали, поки доставлять нове виставкове обладнання і експонати тимчасово перенесли в інше місце.

У Тростянці рятують музей, що постраждав від артобстрілів військових РФ
Суспільне Суми

У грудні 2021 року музейне крило відремонтували, ремонт коштував майже 300 тисяч гривень, це був цільовий грант Українського культурного фонду.

Музейно-виставковий центр "Тростянецький" відомий зібранням експонатів, матеріалів та документів з природи, археології, історії, побуту та культури Тростянецького краю.

 
Общество
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