Окупанти замінували дорогу в Конотопському районі: підірвалося цивільне авто За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення замінували проїжджу частину автодороги с. Великий Самбір Конотопського району. Унаслідок чого 31 березня 2022 року близько 12 год автомобіль цивільних осіб наїхав на міну, відтак троє осіб отримали поранення, а 39-річний Микола загинув на місці.

Проведення досудового розслідування доручено слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

Прокуратура Сумщини