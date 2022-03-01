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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:35269

Російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим на Сумщині

Російські військові відкрили базар на білорусі для торгівлі награбованим.

У місті Наровля (білорусь) окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно. В «асортименті» мародерського базару: пральні та посудомийні машини, холодильники, дорогоцінні прикраси, автомобілі, велосипеди, мотоцикли, посуд, килими, витвори мистецтва, дитячі іграшки, косметика. Тобто, все що росіяни здобули шляхом мародерства та грабунку мирного населення в Україні.
Також окупанти намагаються обміняти викрадену валюту – долари та євро. Але через внутрішні обмеження з обігу валюти, білоруси неохоче погоджуються на обмінні операції та пропонують окупантам звертатися в місцеві банки. Росіяни відмовляються, пояснюючи це забороною командування.
Наразі окупантами організовано централізоване постачання нових партій мародерського «товару» на свій базар. Зокрема, з міста Буринь (Конотопський р-н Сумська обл.) в напрямку державного кордону рухається колона вантажних автомобілів з різноманітним майном – промисловими товарами та речами домашнього вжитку.
В місті Мозир (білорусь) скупчуються російські військові КАМАЗи з яких солдати вивантажують пакунки з речами, здобутими шляхом мародерства. Награбоване відправляється до РФ російською службою експрес-доставки СДЕК.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

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