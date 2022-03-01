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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:14224

У СумДУ відновлено навчання

1 квітня в Сумському державному університеті після вимушених канікул відновлено освітній процес у весняному семестрі 2021/22 навчального року.

Навчання проводиться у дистанційному (синхронному та/або асинхронному) форматі з урахуванням технічних можливостей усіх учасників, із використанням доступних каналів спілкування: відеоконференцій, особистого кабінету, електронної пошти, форумів, соціальних мереж.

Здобувачі, котрі перебувають у лавах територіальної оборони, мають можливість навчатися за індивідуальним графіком або оформити академічну відпустку. Академічні відпустки надаються також здобувачам, котрі перебувають у лавах Збройних сил України.

У випадках, коли здобувачі бажають навчатися у закладах вищої освіти за місцем нинішнього проживання (в Україні чи за кордоном), університет сприяє в оформленні академічної мобільності (внутрішньої чи міжнародної).

Передбачається також перегляд вимог до написання курсових робіт (проєктів), звітів з практики, кваліфікаційних робіт з урахуванням технічних можливостей здобувачів вищої освіти. У якості баз проходження  практики здобувачів випускних курсів розглядаються передусім випускові кафедри та структурні підрозділи СумДУ.

Сумський державний університет підтримує ініціативу Президента України щодо проведення щоденної хвилини мовчання. Щодня, у тому числі під час проведення освітніх заходів, о 9:00, співробітники та здобувачі освіти СумДУ вшановують пам'ять наших співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Наш фронт – якісна освіта, тож університет забезпечує максимально сприятливе середовище для всіх учасників освітнього процесу.

 
СумДУ
Общество
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