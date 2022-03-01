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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:30333

На війні з рашистами загинув випускник сумського вишу

Героїчно захищаючи Україну від російських загарбників, загинув випускник СумДУ спеціальності «Банківська справа» Верхотуров Володимир.

Один із найкращих наших студентів, і дуже хороша порядна людина! Як справжній патріот України ще в 2014 році він добровольцем пішов боронити Україну прямо з навчання. З початком війни Володимир не зміг залишатися осторонь трагічних подій у своїй країні, тому спеціально повернувся з-за кордону, щоб захищати свою Батьківщину, свою родину, свій народ. Вічна пам’ять! Герої не вмирають!
 
Колектив інституту БіЕМ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира та просить підтримати його сім'ю (у Володимира вдома залишились мама, бабуся та сестра).
 
Карта сестри -  Воронік Дар'я Миколаївна
Приватбанк
5168757412525737
 
Слава Україні! Героям Слава!
 
СумДУ
Общество
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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