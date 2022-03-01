На війні з рашистами загинув випускник сумського вишу

Один із найкращих наших студентів, і дуже хороша порядна людина! Як справжній патріот України ще в 2014 році він добровольцем пішов боронити Україну прямо з навчання. З початком війни Володимир не зміг залишатися осторонь трагічних подій у своїй країні, тому спеціально повернувся з-за кордону, щоб захищати свою Батьківщину, свою родину, свій народ. Вічна пам’ять! Герої не вмирають!

Колектив інституту БіЕМ висловлює щирі співчуття рідним та близьким Володимира та просить підтримати його сім'ю (у Володимира вдома залишились мама, бабуся та сестра).

Карта сестри - Воронік Дар'я Миколаївна

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Слава Україні! Героям Слава!