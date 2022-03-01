На Конотопщині рашисти вбивають цивільних Про ситуацію в конотопському районі на ранок 1 квітня повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, навколо Бурині встановлені ворожі блок-пости. Людей не впускають і не випускають з населеного пункту. Будь ласка, не наражайте себе на небезпеку!

У населених пунктах Новослобідської, Путивльської, Попівської та Дубов’язівської громадах продовжується активний рух ворожої військової техніки.

Вчора були втрати серед цивільних. Люди їхали автівкою по дорозі і наїхали на міну, як результат — троє у лікарні, один загиблий. Росіяни також розстріляли вчора цивільного чоловіка.

Вкотре наголошую: будьте пильними щодо сторонніх предметів, не підходьте до ворожої техніки, до спалених автомобілів цивільних. Дотримуйтеся комендантської години. Будьте в безпечних місцях під час сирен і повідомлень про тривогу.

Не довіряйте чуткам, а слідкуйте лише за офіційними джерелами інформації!