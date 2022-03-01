В одному із бомбосховищ міста сумські музиканти влаштували концерт Євген Кас’яненко, гітарист сумського гурту "ДенсБенд" разом з колегами-музикантами зібрався на репетиційній базі аби для сумчан підготувати концерт.

З музикантами ми зустрілись напередодні концерту, пише Суспільне.

Євген Кас’яненко – музикант розповідає: "Ці люди – сумські музиканти, які зібралися для того, щоб спромогтися зробити щось корисне для міста".

Суспільне Суми

Олександр Сосєдський грає на баяні. В повсякденному житті він займається власною справою, але говорить – музика то для душі. Чоловік говорить: "Музикою займаємось років п'ятнадцять, а бізнесом років дванадцять. Музикою навіть більше ніж бізнесом. Я музику ніколи не кину. Дати людям позитив, як казав Євген – відволіктися від цього всього і хочу, щоб побачили інші музиканти: хай збираються також, хай дарують людям такі виступи".

Юрій Цебро – барабанщик у цьому музичному проєкті. На питання: "Навіщо йому це?", жартує: "Я хочу потягати апаратуру, бо давно не тягав (сміється). Хочу подарувати людям емоції. Щоб не забували, що ми такі є".

Суспільне Суми

На концерті у бомбосховищі, говорить співак Леонід Вівсюк, головне — побачити в очах людей щастя.

Музиканти зіграли десяток пісень українських виконавців. Вони виконали пісні "Океану Ельзи" та Сергій Бабкіна, "Номер 482" та Володимира Івасюка. Був тут і неофіційний гімн України й "Соромицькі коломийки".

Глядачка Вікторія ділиться: "Все мені сподобалось. Молодці, що таке організували".

Сподобалось і глядачу Олександру : "Треба підтримувати бойовий дух і настрій. Поганих подій вистачає в нашому житті. На жаль. Але саме такими невеличкими концертами ми підтримаємо бойовий дух Збройних сил України, і тероборони і сумчан".

Суспільне Суми

Олександр Сосєдський - музикант говорить: "Я скажу, що у нас концертів не було більше місяця, як війна розпочалась. Для нас такий кайф був виступати. Ми б годину точно б ще грали".

Далі у планах музикантів виступи на інших майданчиках міста. Говорять – виступатимуть там, де на їх виступ чекатимуть.