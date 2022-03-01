Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49125

В одному із бомбосховищ міста сумські музиканти влаштували концерт

Євген Кас’яненко, гітарист сумського гурту "ДенсБенд" разом з колегами-музикантами зібрався на репетиційній базі аби для сумчан підготувати концерт.

З музикантами ми зустрілись напередодні концерту, пише Суспільне.

Євген Кас’яненко – музикант розповідає: "Ці люди – сумські музиканти, які зібралися для того, щоб спромогтися зробити щось корисне для міста".

В одному із бомбосховищ міста сумські музиканти влаштували концерт
Суспільне Суми

Олександр Сосєдський грає на баяні. В повсякденному житті він займається власною справою, але говорить – музика то для душі. Чоловік говорить: "Музикою займаємось років п'ятнадцять, а бізнесом років дванадцять. Музикою навіть більше ніж бізнесом. Я музику ніколи не кину. Дати людям позитив, як казав Євген – відволіктися від цього всього і хочу, щоб побачили інші музиканти: хай збираються також, хай дарують людям такі виступи".

Юрій Цебро – барабанщик у цьому музичному проєкті. На питання: "Навіщо йому це?", жартує: "Я хочу потягати апаратуру, бо давно не тягав (сміється). Хочу подарувати людям емоції. Щоб не забували, що ми такі є".

В одному із бомбосховищ міста сумські музиканти влаштували концерт
Суспільне Суми

На концерті у бомбосховищі, говорить співак Леонід Вівсюк, головне — побачити в очах людей щастя.

Музиканти зіграли десяток пісень українських виконавців. Вони виконали пісні "Океану Ельзи" та Сергій Бабкіна, "Номер 482" та Володимира Івасюка. Був тут і неофіційний гімн України й "Соромицькі коломийки".

Глядачка Вікторія ділиться: "Все мені сподобалось. Молодці, що таке організували".

Сподобалось і глядачу Олександру : "Треба підтримувати бойовий дух і настрій. Поганих подій вистачає в нашому житті. На жаль. Але саме такими невеличкими концертами ми підтримаємо бойовий дух Збройних сил України, і тероборони і сумчан".

В одному із бомбосховищ міста сумські музиканти влаштували концерт
Суспільне Суми

Олександр Сосєдський - музикант говорить: "Я скажу, що у нас концертів не було більше місяця, як війна розпочалась. Для нас такий кайф був виступати. Ми б годину точно б ще грали".

Далі у планах музикантів виступи на інших майданчиках міста. Говорять – виступатимуть там, де на їх виступ чекатимуть.

 
Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині відкрили офіційні інтернет-канали повідомлень про тривогу
02.03.2022 16:55
Створено Перший Сумський гуманітарний штаб
01.03.2022 16:17
Як допомогти теробороні Сумщини фінансово?
01.03.2022 09:18
В одному із бомбосховищ міста сумські музиканти влаштували концерт
Сегодня 16:49
Укрдержфонд оголошує конкурс на отримання фінансової підтримки фермерам
Сегодня 16:16
Авіаудар по житловому сектору на Роменській у Сумах: три тижні потому (відео)
Сегодня 15:41
Під час дії воєнного стану буде застосовуватись коригуючий коефіцієнт для запобігання надмірних нарахувань за централізоване водопостачання
Сегодня 15:11
У Тростянець приїхала машина швидкої з Львівщини
Сегодня 14:40
На війні з рашистами загинув випускник сумського вишу
Сегодня 14:30
У СумДУ відновлено навчання
Сегодня 14:14
У Сумах поліція виявила наркомана зі зброєю, який сварився з дружиною
Сегодня 14:09
Повірка лічильників у Сумах: куди звертатись?
Сегодня 13:35
view counter

Статьи

Важлива інформація для вступників і керівників закладів освіти
Сегодня 12:53
Без паніки: як вижити локальному бізнесу в умовах війни?
Вчера 14:52
Між похоронами, бомбами й весіллями. Як виживає місто-герой Охтирка
Вчера 14:28
Как сумчане пробивались из обстреливаемого города до "зеленых" коридоров
Вчера 13:57
ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочали програму допомоги
Вчера 11:25
Мер Тростянця Юрій Бова: «Кожного дня ми знаходимо тіла убитих або закатованих»
Вчера 09:12
Марина Стрілецька: «Працюю у Швейцарії, але будь-якої миті готова повернутися до України»
30.03.2022 13:42
Як діяти роботодавцю під час воєнного стану
30.03.2022 12:28
Служба зайнятості Сумщини пропонує навчання та підвищення кваліфікації
29.03.2022 22:14
Компанії, які продовжують працювати у воєнний час. Повний список і нові графіки роботи на top20.ua
29.03.2022 19:02
Компенсація витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб
27.03.2022 11:29
Подбайте про безпечне листування у месенджерах
27.03.2022 10:50
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.