Авіаудар по житловому сектору на Роменській у Сумах: три тижні потому (відео) 7 березня російська авіація нанесла авіаудар по житловому сектору у Сумах.

Який вигляд має та частина міста нині, на місці подій побували кореспонденти Суспільного.

Ще місяць тому тут були будинки сумчан. У ніч проти 8 березня на житловий сектор авіація РФ скинула бомбу. Мешканці цього мікрорайону пам’ятають усе, ніби то було вчора.

Зруйновані будинки після авіаудару РФ по вул. Роменській у Сумах. Фото: Суспільне Суми.

Ольга Василівна та Григорій Вікторович згадують: "Ми чули літак, як летить. Реве, а тоді як гахне тут. Я вийшов – дим одразу. Дим тут, а ми були в хаті. Заснули. Ми були за 350 метрів, ми на Продольних живемо. І такий рев над низом і оце вибух такий. У нас стіни затремтіли, штукатурка полетіла. Страшне було. Ми вийшли, що таке, а воно тут дим, "зарево" страшне".

У результаті бомбардування один будинок знищено вщент, три зруйновано частково, ще два десятки осель пошкоджено ударною хвилею. Багато будинків тієї ночі лишилися без шибок у вікнах.

Зруйновані будинки після авіаудару РФ по вул. Роменській у Сумах. Фото: Суспільне Суми.

Місцевий мешканець Анатолій розповідає: "Я живу трішки нижче, на Янки Купили. Теж із роботи прийшов, із нічної. І вікна й двері всі повиривані, побиті. Попереїжджали, бачите ж що робиться. Тут двоє чи троє дітей, 22 людини загинуло".

Без господарів лишився цей пес. Утім, він однаково приходить до домівки, яку охороняв до трагедії.

Суспільне Суми

Намагається розібрати завали біля свого будинку й Павло. Чоловіг говорить: "Вигребти хоч територію свою. – Тобто це все ваше? – Ні, то вже сусіда. Оце моє. Розгрібаємо. Немає вікон, воно порозривало рами і дах підняло. Це тільки початок, а там же все. Одне радий, що живі та здорові".

Воронка від авіаудару на вул. Роменській у Сумах. Фото: Суспільне Суми.

Російська авіація зруйнувала і будинок, і бізнес чоловіка. Який вигляд мав його дім після авіаудару, Павло записав для родичів із Російської Федерації. Усе, що нажила родина Павла впродовж десятиліття, знищила російська авіація. Та життя, каже він, можна почати заново, а от 22 людей, зокрема й трьох дітей – його сусідів, уже не повернути.