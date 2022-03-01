Укрдержфонд оголошує конкурс на отримання фінансової підтримки фермерам

Фінансова підтримка фермерських господарств надається у розмірі, що не перевищує 1 млн гривень із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років.

Фермерські господарства подають у паперовій або електронній формі до регіональних відділень Укрдержфонду заявку у двох примірниках за формою, затвердженою Мінагрополітики, та документи, визначені пунктом 8 Порядку

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1102 від 25 серпня 2004 р. (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 349) для перевірки.

Прийом заявок та документів здійснюватиметься з 31 березня 2022 року до 30 квітня 2022 року.

До конкурсу допускаються всі фермерські господарства, крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Крім того, до участі в конкурсі не допускаються фермерські господарства, які віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”.

Прийом заявок та документів проводиться регіональним відділенням Укрдержфонду за адресою: м.Суми, вул.Першотравнева, буд.29, оф.39

Телефони для довідок :

050-160-52-79

098-208-95-12

Директор - Олексій Миколайович

050-924-95-96

Заступник директора - Елла Вікторівна