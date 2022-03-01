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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11141

Під час дії воєнного стану буде застосовуватись коригуючий коефіцієнт для запобігання надмірних нарахувань за централізоване водопостачання

Мінрегіон розробив зміни до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, які враховують особливості її застосування під час дії воєнного стану.

Йдеться про застосування коригуючого коефіцієнту, який враховуватиме зменшення обсягу постачання послуг у порівнянні з мирним періодом. За цим коефіцієнтом виконавці будуть коригувати обсяг споживання послуг з централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення у населеному пункті під час дії воєнного стану.

Відповідний наказ Мінрегіону вже заюстований та набрав чинності. Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія ХОЦЯНІВСЬКА.

«Під час дії воєнного стану в Україні значним чином змінилися обсяги споживання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Наприклад, в Києві середньодобова подача води зменшилась майже вдвічі. Також багато людей виїхало і не в змозі передавати показники лічильників. Відтак ми ввели коригуючий коефіцієнт, який враховує такі особливості. Це допоможе запобігти надмірним нарахуванням споживачам, які отримують рахунки за середніми показниками споживання послуги», – зауважила заступниця Міністра.

Відтак починаючи з березня 2022 року нарахування (розподіл) послуг централізованого водопостачання, постачання гарячої води та централізованого водовідведення будуть здійснюватися з урахуванням коригуючого коефіцієнту для тих споживачів, які не передавали показники лічильників води або у яких такі лічильники відсутні.

За матеріалами пресслужби Мінрегіону

Общество
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