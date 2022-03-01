У Сумах поліція виявила наркомана зі зброєю, який сварився з дружиною Сумські поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотиків, холодної зброї та боєприпасів.

Учора на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителів Сум про сварку сусідів та гучні викрики з їх квартири.

Прибувши на місце події, працівники поліції виявили подружжя, яке голосно сперечалося.

Під час огляду у 48-річного сумчанина правоохоронці знайшли 5 згортків сухої подрібненої речовини, зовні схожої на канабіс, 2 багнет-ножі та 6 набоїв калібру 5,45 мм.

Все знайдене поліцейські вилучили та направили на експертні дослідження.

Найближчим часом діям чоловіка буде надана відповідна правова оцінка. Слідство триває.

Поліція Сумщини