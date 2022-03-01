У Тростянці від вибуху гранати один загиблий та двоє поранених За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил російської федерації в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення під час окупації м. Тростянець замінували багато об’єктів та місць загального відвідування. Відтак на околиці міста в лісосмузі здетонувала граната на розтяжці, внаслідок вибуху якої двоє місцевих отримали тілесні ушкодження, іще один 56-річний чоловік від отриманих поранень загинув. Проведення досудового розслідування доручено СВ ВП № 1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області. Прокуратура Сумщини