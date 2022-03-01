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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:45540

росія заявляє про завершення «спецоперації» в Україні

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає: росія вигадала новий фейк.

На тлі часткового «виведення» російських підрозділів з території Київської та Чернігівської областей ворог поширює інформацію про те, що начебто найближчим часом «спеціальна операція» на території України буде завершена, бо росія та Україна досягнуть домовленостей. 

Це фейк!

По-перше, росія не «відводить» війська, окупанти тікають, бо отримали жорсткий опір від Збройних сил України та нашого населення. До того ж, ворог перекидає свої сили на Донбас та готується завдати нищівного удару по території нашої країни звідти.

По-друге, не досягнуто жодних домовленостей між Україною та рф. Всі історії про начебто завершення «спецоперації» - лише спроба уникнути подальшого впровадження санкцій проти країни-агресора. Насправді окупанти намагаються організувати на тимчасово загарбаних територіях незрозумілі структури та ввести там в обіг рубль.

Україна не віддасть свою територію!

Политика Російсько-українська війна
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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