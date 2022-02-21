У Сумах в ДТП травмовано дитину Поліція встановлює обставини ДТП у Сумах.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 8-річну дитину із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні.

Вчора, близько 16.30, в Сумах на перехресті автомобільних доріг між вулицями Засумська та Вячеслава Чорновола зіткнулись автомобілі Пежо, під керуванням 42-річного чоловіка, та Фольцваген, за кермом якого перебував 46-річний водій. Внаслідок чого, 8-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні. Іншим учасникам ДТП медичну допомогу надано без госпіталізації.

Наразі у поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за даним фактом, встановлюються обставини та причини цієї події.