Частину тварин із сумського притулку евакуюють до Польщі Тварин із сумського притулку евакуюють до Польщі. Там вони перебуватимуть у місцевому центрі для тварин.

Волонтери також намагатимуться знайти їм господарів. Як готують тварин до переїзду, 31 березня волонтери показали Суспільному.

Зранку в центрі перетримки активні приготування: волонтери облаштовують клітки і переноски, дбають про воду і їжу тваринам в дорогу. У собак і котів попереду – понад 1000 кілометрів шляху від фронту на мирні території. Окрім водія, супроводжуватиме підопічних тварин волонтерка Аліна Курилова.

"Нам доводиться їхати кілька днів, зупинятися на ночівлю, треба поприбирати в клітках, вигуляти тварин, дати їм води. У Львові також треба їх перемістити, допомогти з оформленням документів", – говорить вона.

Це – друга відправка сумських тварин до Польщі. Перших 18 собак відвезли 18 березня. Зараз вони - в польському притулку, і їм вже шукають нові домівки.

Після першого вдалого рейсу евакуацію вирішили повторити. Аліна розповіла, як стало можливим вивезення тварин. За її словами, одна сумчанка, яка нині живе у Польщі, дуже переживала за долю тварин з сумського притулку. Вона сконтактувала з тамтешньою організацією "Екостраж". "Ми домовилися доставити тварин до Львова, а там уже їм передамо, і вони перевезуть їх до себе в притулок", - розповіла Аліна.

Гроші на клітки для транспортування і на пальне вдалося зібрати завдяки небайдужим людям. Цього разу сумську прописку змінять, крім 22-ох собак, ще й 28 котів.

Частина з них жила в вагончику центру перетримки, інша – вдома у волонтера Івана Міненка.

Через те, що багато хто із сумчан, виїжджаючи, залишає тварин у Сумах, волонтерам додається роботи з пошуку тимчасової перетримки, годівлі і стерилізації покинутих. Тож кожен собака чи кіт, якому вдається зараз знайти господарів, звільняє місце для нових мешканців центру перетримки, говорить голова Сумського товариства захисту тварин Олександр Сипленко.

Він розповів, що відправляють до Польщі молодих тварин, яких у перспективі можна прилаштувати в родини. "Частина цих тварин - стерилізовані, усі вакциновані. У нас узгоджений з ветеринарною службою погляд на те, що навіть цуценята мають бути вакциновані", - сказав він.

Волонтери згадують: першими собаками, яких прилаштували в нові домівки за кордон, кілька років тому стали Сюзанна і Марта. Близько п’яти років тваринам не вдавалося знайти господарів у Сумах. Зараз обидва собаки – мешканці Чехії.

Волонтери сподіваються, що цей виїзд підопічних центру перетримки за кордон – не останній. Поки ж у притулку залишаються понад 250 тварин.