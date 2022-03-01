Закатований і вбитий росіянами біля Тростянця чоловік – український спортсмен Сергій Проневич Чоловік, якого катували і вбили російські військові неподалік Тростянця – відомий український спортсмен Сергій Проневич.

Він мешкав у селі Боромля на Сумщині. У жовтні 2019-го Сергій потрапив до "Книги рекордів України", пробігши у повній військовій екіпіровці українського вояка марафонську дистанцію – 42 км пише Суспільне.

Фото: Суспільне Суми

Все, що лишилося по сину матері – Антоніні Проневич – це грамоти та медалі сина, здобуті на різних змаганнях. "Він, мабуть, почав бігати з 8-го класу, в нього це загорілося бажання", - говорить вона і показує грамоти сина.

Крім спорту, у нього було захоплення - майструвати різні поробки з дерева, фанери, соломки та природних матеріалів. "Вази робив, із прищіпок зробив для серветок оце. Вирізав із дерева підкову. Це все він робив, своїми руками. Він як схоче – зробить все, як не схоче – не нагнеш ні на що", - згадує пані Антоніна.

Фото: Суспільне Суми

Односельці згадують, що Сергій Проневич вів активне суспільне життя.

"Тут він по вулиці цій жив.Тут були хащі, і це вони з сусідкою вирішили, дітки маленькі, планували, і він, мабуть же ж, планував сім’ю, чистили, робили, казали, що буде дитячий майданчик", - говорить односелиця Наталія Мельник.

Сергій Проневич

Був приязним, складав плани на майбутнє, говорить про Сергія сусідка Наталія Лазаренко. "Посадив сосни в кінці городу, садив горіхи, він хотів посадити сад, він хотів зробити бесідки, для того, щоб приходили до нього люди, відпочивали. У моїй пам’яті він, мабуть, залишиться на все життя. На чай запрошував, завжди ми сиділи, балакали, він завжди розповідав свої плани, що він буде робити, що він хоче зробити, але все зупинилось", - говорить вона.

Антоніна Проневич із фотографією загиблого сина. 31.03.2022 Фото: Суспільне Суми

Антоніна Проневич показує сосни, які посадив в кінці свого городу син і плаче.

Як Сергій потрапив до рук російських військових, розповідає згодом. "Він був в якійсь територіальній обороні.

Доповідав своїм, де знаходяться які танки чи що там, в якійсь розвідувальній групі був. Вийшло чи то засада, чи то росіяни були там і була, як говорять, стрілянина. А в результаті з 12 березня мені нічого невідомо стало, тому що не було зв’язку, ніде нічого. Кажуть, його тримали в підвалі, в пожежній, і там його катували, тому що на руках сліди від кайданок було видно", - говорить пані Антоніна.